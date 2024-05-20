السوداني يهنئ نظيره الكويتي بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية

2024-05-20 01:24:06 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، خلال اتصال هاتفي، نظيره الكويتي بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية، مؤكداً على عمق العلاقات العراقية الكويتية وأهمية تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء في دولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأعرب رئيس الوزراء، عن "خالص تمنياته للحكومة الكويتية بالنجاح والتقدم، وللشعب الكويتي بالمزيد من الاستقرار

والازدهار".

وجدّد السوداني، خلال الاتصال، تأكيده على "عمق العلاقات العراقية الكويتية، وأهمية تعزيز الروابط الثنائية، والبحث في تحقيق المزيد من المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، وكلّ ما يصبّ في مصلحة الشعبين

الشقيقين".