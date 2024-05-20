رئيس الجمهورية: قواتنا قادرة على مواجهة مختلف التحديات

2024-05-20 01:24:06 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إن قواتنا المسلحة باتت تمتلك الجاهزية والقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، بينما أشاد قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق خوسيه أنطونيو اغويرو بتطور الأجهزة الأمنية العراقية وتنامي قدراتها.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل أمس الأحد في قصر بغداد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق خوسيه أنطونيو اغويرو المنتهية مهام عمله، والفريق كاس شيرورز القائد الجديد للبعثة في العراق، بحضور سفير حلف (الناتو) في العراق رونالد سونيمانس". وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أن "قوات الأمن العراقية باتت تمتلك الجاهزية والقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها تواصل مهامها بنشاط من أجل ملاحقة بقايا الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين".

وأشار إلى "أهمية الشراكة الستراتيجية مع الحلف والتعاون الثنائي من خلال تقديم الاستشارة، والإسهام في بناء وتطوير القدرات العسكرية والقتالية للقوات الأمنية العراقية"، وتطرق رئيس الجمهورية إلى علاقات العراق المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً "الحرص على إدامتها وتعزيزها بما يوطد الأمن السلام".

وذكر رشيد، أن "الفترة الماضية شهدت زيارة العديد من الوفود إلى العراق، التي تدل على عودته إلى مكانته الدولية ودوره المحوري في تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة"، كما أشاد بـ"دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في دعم قوات الأمن العراقية عبر التدريب والتأهيل"، مثنياً على قائد البعثة مع انتهاء مهام عمله الفريق خوسيه أنطونيو أغويرو، كما رحب بالقائد الجديد للبعثة الفريق كاس شيرورز، متمنياً له النجاح في مهام عمله. من جانبه، أعرب الفريق أغويرو عن سعادته بالعمل في العراق مع قوات الأمن العراقية، مشيداً "بتطور الأجهزة الأمنية العراقية وتنامي قدراتها"، واستعرض "أنشطة الحلف المشتركة مع القوات الأمنية في مجال التدريب والإعداد، وإدارة الموارد البشرية والأمن السيبراني". وأكد "حرص (الناتو) على دعم العراق في جهوده بمحاربة الإرهاب وتحقيق السلام وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".