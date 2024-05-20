2024-05-20 01:24:06 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





تلقت صحيفة "الصباح"، مزيداً من التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها، وأشاد المهنئون بدورها المهني في نقل الحقيقة إلى الشارع العراقي، والتزامها بالمصداقية والحيادية.

وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في تهنئته: نتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الملاك الصحفي في جريدة الصباح، بمناسبة الذكرى الـ(21) لتأسيسها، ونشيد بإسهاماتها الكبيرة خلال مسيرتها الطويلة الحافلة بالإنجاز والعطاء، وتغطيتها للواقع بكل أمانة وحيادية، ونتعهد كسلطة تشريعية بإصدار القوانين التي تعزز من دور الإعلام وتضمن حقوق الصحافيين وتوفر لهم الحماية.

وأضاف أن المؤسسات الصحفية والإعلامية، شريك فاعل في مضمار مكافحة الفساد ومعالجة التحديات الدخيلة على المجتمع، ونقل مشاكل وهموم الناس، بالإضافة إلى ممارسة مهامهم كسلطة رابعة تقع عليها واجبات ومسؤوليات كثيرة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود في هذه الجوانب لتقويم عمل مؤسسات الدولة.

وبارك مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي لجريدة الصباح ذكرى تأسيسها، "وهي تشرق علينا بالجمال والحقيقة"، مضيفاً: أحييكم زملائي وأصدقائي رئاسة تحرير وإدارة وصحفيين بمناسبة إيقاد الشمعة الحادية والعشرين لجريدتنا وصوتنا المغرد، تهنئة من القلب لكم.

وهنأ معاون المجلس التنفيذي لكتلة منتصرون صفاء المالكي العاملين فيها بالقول: أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لإدارة وملاك جريدة "الصباح" بمختلف العناوين بمناسبة ذكرى تأسيسها، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من التألق والتميز والإبداع لأداء رسالتكم الصحافية النبيلة التي رافقت عملكم المهني الكبير بالكلمة الصادقة والاحتراف في العمل ونقل الأخبار بمصداقية ومهنية مستمدة قوتها من نهجها الوطني الأصيل.

بدوره، بارك رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية النائب أحمد سليم الكناني، لجميع العاملين في جريدة الصباح بمناسبة العيد الواحد والعشرين لتأسيسها، لدورها البارز في رسم خارطة حرية الإعلام والصحافة ما بعد تغيير النظام الدكتاتوري، وقدمت من التضحيات الجسام وواجهت التحديات من أجل إرساء قواعد الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، معبراً عن أمله أن يسهم جميع الصحفيين والعاملين في الإعلام في البلاد بتعزيز وصون السلم الاجتماعي وترسيخ ثقافة التعايش السلمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الوطنية والدفاع عن العراق وتجربته والوقوف إلى جانب سلطاته، لإكمال مسيرة البناء وحماية نظامه السياسي.