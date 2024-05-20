2024-05-20 07:29:13 - المصدر: اخبار ايران

طهران، إيران: أفادت مصادر رسمية إيرانية اليوم بوفاة الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي، وآية الله هاشم إمام الجمعة في تبريز، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي والي أذربيجان الشرقية، والوفد المرافق له، وذلك في حادث تحطم مروحية في منطقة ورزكان شرق أذربيجان.

وقال مسؤول إيراني لرويترز اليوم الاثنين إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان توفيا في تحطم الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما لدى عبورها منطقة جبلية وسط ضباب كثيف.

وأكد مراسل وكالة تسنيم للأنباء أن المروحية التي كانت تقلّ الرئيس رئيسي والوفد المرافق له قد تحطمت في منطقة جبلية نائية في ورزكان، مما أسفر عن "استشهاد" جميع من كانوا على متنها.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما لقوا حتفهم جميعا في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب تحطم المروحية، وقد فتحت السلطات الإيرانية تحقيقًا في الحادث.

ويُعدّ هذا الحادث مأساة كبيرة لإيران، حيث يُعتبر الرئيس رئيسي شخصية بارزة.

وقال مسؤول إيراني "يُعدّ استشهاد آية الله الهاشم، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي والي أذربيجان الشرقية خسارة كبيرة للبلاد".

وقد أعلن الحداد الرسمي في جميع أنحاء إيران، وتوافدت جموع غفيرة من المواطنين إلى الشوارع للتعبير عن حزنهم ومواساتهم لعائلات الضحايا.

وتعدّ هذه أسوأ كارثة تُصيب كبار المسؤولين في إيران منذ عقود.