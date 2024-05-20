اعلان وفاة الرئيس الايراني رسميا

2024-05-20 08:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم (20آيار 2024)، رسميًا، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد العثور على طائرته المروحية التي كان يستقلها رفقة وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين داخل البلاد.

وخلال رحلة الى محافظة أذربيجان الشرقية، لتدشين سد جديد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين، فقدت المروحية التي تقل رئيسي من بين 3 مروحيات كانت في الرحلة، حيث وصلت المروحيتان الأخريان بسلام، فيما فقدت طائرة رئيسي بسبب الظروف الجوية الصعبة.

واستمرت عمليات البحث والإنقاذ لساعات طويلة دون جدوى مع صعوبة العثور على الطائرة بسبب الظروف الجوية الصعبة من الامطار والضباب قبل ان يحل الظلام.

وولد الرئيس الإيراني في الرابع عشر من ديسمبر عام 1960 في مشهد، وهو الرئيس الثامن لإيران منذ الثالث من آب 2021 خلفا لحسن روحاني، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، والرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران.

وعُيّن إبراهيم رئيسي في هذا منصب رئيس السلطة القضائية في 7 أذار 2019 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وبقي على رأس تلك السلطة حتى 1 تموز 2021، وكان رئيسي يعتبر من ابرز المرشحين لخلافة خامنئي.