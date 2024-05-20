السيد الحكيم يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

2024-05-20 08:30:02 - المصدر: واع

بغداد واعقدم رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الإثنين، التعازي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما استذكر دوره البارز في المنطقة والعالموقال السيد عمار الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد الشخصية السياسية الإسلامية البارزة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية أثر سقوط مروحية كانت تقلهم شمال غربي البلاد".واستذكر السيد الحكيم، "الدور البارز للفقيد في الحياة الثورية والسياسية والثقافية لإيران والمنطقة والعالم"، مستدركا بالقول "إننا نتقدم بخالص آيات الحزن والعزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي كما نشاطر الشعب الإيراني الكريم والحكومة الإيرانية مشاعر الحزن وإلى أسرة الفقيد ومتلقيه بالتعازي سائلين الباري -عز وجل- أن يتغمد الفقيد العزيز ورفاقه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته"...