المندلاوي يعزي إيران قيادة وشعبا باستشهاد رئيسها وعدد من كبار المسؤولين بحادثة الطائرة

2024-05-20 08:30:02 - المصدر: واع

بغداد واعقدم رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا باستشهاد رئيسها وعدد من كبار المسؤولين بحادثة الطائرةوأعرب المندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن "خالص تعازيه ومواساته، إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، وقيادة وشعب إيران، باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد الإلهيين، وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية المرافق لهما، خلال تحطم المروحية التي كانت تقلهم أثناء واجب العمل شمال غرب إيران".وقال المندلاوي: إن "استشهاد الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الحكوميين، آلم قلوب جميع المؤمنين، وان الشعب العراقي يشارك الأخوة في الجمهورية الإسلامية عظيم الحزن والأسى بهذه الفاجعة"، مؤكدا أن "إيران قادرة على تجاوز هذه اللحظات العصيبة بإيمان وثبات وتماسك قيادتها وشعبها".