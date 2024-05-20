بعد أحداث إيران والسعودية..  أسعار النفط ترتفع والذهب لأعلى مستوياته

2024-05-20 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الدول المنتجة الرئيسية بعد أنباء وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وإلغاء ولي العهد السعودي رحلة إلى اليابان بسبب مشاكل صحية مع الملك.

وبحلول الساعة 02:40 بتوقيت جرينتش، ارتفع برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة ، إلى 84.30 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو/أيار .

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 80.11 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 80.23 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ الأول من مايو أيار

وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2% بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها المنطقة، لم تتحرك أسعار النفط إلا بشكل طفيف.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو حزيران.

كما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الاثنين، إذ عزز تباطؤ اتجاه التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريبا، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاما.

وبحلول الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.9 بالمئة إلى 2436.76 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2440.49 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 2440.60 دولارا.

وظل مؤشر الدولار ضعيفا مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 32.28 دولارا بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما.

وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1088.75 دولارا، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023. ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1013.56 دولارا.