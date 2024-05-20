السوداني يعزي المرشد الأعلى والشعب الإيراني بوفاة رئيسي وعبد اللهيان

2024-05-20 08:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، المرشد الاعلى في ايران والشعب الايراني بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما الذين قضوا اثر تحطم مروحيتهم شمال غرب البلاد.

وقال السوداني في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، "نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومةً وشعباً، ونعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة".

وكان التلفزيون الايراني الرسمي اعلن صباح اليوم الأحد، عن وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومن كان معهما على متن المروحية التي سقطت شمال غرب البلاد.