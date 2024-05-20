البرلمان العراقي: المنطقة ستفتقد للاعتدال بغياب رئيسي وعبد اللهيان

2024-05-20 08:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الإثنين، بوفاة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، وعدد من كِبار المسؤولين الايرانيين خلال تحطم المروحية التي كانت تقلهم شمال غرب إيران.

وقال المندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استشهاد الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الحكوميين، آلم قلوب جميع المؤمنين، وان الشعب العراقي يشارك الأخوة في الجمهورية الإسلامية عظيم الحزن والآسى بهذه الفاجعة، مؤكدًا أن إيران قادرة على تجاوز هذه اللحظات العصيبة بإيمان وثبات وتماسك قيادتها وشعبها".

واشار رئيس مجلس النواب بالإنابة، إلى أن "المنطقة ستفتقد لخط الوسطية والاعتدال الذي كان يمثله رئيسي وعبد اللهيان، مستذكرًا مواقفهم المشرفة مع العراق خلال السنوات الماضية، ودعمهم للقضية الفلسطينية وشعب ومقاومة غزة وكل الأحرار في العالم".

وكان التلفزيون الايراني الرسمي اعلن صباح اليوم الأحد، عن وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومن كان معهما على متن المروحية التي سقطت شمال غرب البلاد.