2024-05-20 09:00:08 - المصدر: منصة إيشان

نعى محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، الرئيس إبراهيم رئيسي، فيما أعلن الإعلام الإيراني الرسمي مقتل رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي بمحافظة أذربيجان الشرقية. وعلق منصوري على آخر الأنباء الواردة حول حادث تحطم الطائرة، بكتابة آية “إن لله وإن إليه راجعون” في منشور عبر منصة “أكس”، مرفقا بوسم “سيد الشهداء”. بدورها قالت وكالة […]

ظهرت المقالة قبيل زيارته التاريخية للعراق بأيّام.. وفاة الرئيس الإيراني أولاً على ايشان.