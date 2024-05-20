بورصة طهران تعلق تعاملاتها بعد مصرع الرئيس الإيراني

2024-05-20 09:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قررت بورصة طهران تعليق تعاملاتها، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر حادث تحطم مروحيته.

ونقت وكالة "تسنيم" عن عضو مجلس إدارة البورصة رضا عيوضلو قوله: "ستغلق البورصة اليوم والأيام القليلة المقبلة لحين الإخطار الرسمي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية، رسميًا، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد العثور على طائرته المروحية التي كان يستقلها رفقة وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين داخل البلاد.

وخلال رحلة الى محافظة أذربيجان الشرقية، لتدشين سد جديد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين، فقدت المروحية التي تقل رئيسي من بين 3 مروحيات كانت في الرحلة، حيث وصلت المروحيتان الأخريان بسلام، فيما فقدت طائرة رئيسي بسبب الظروف الجوية الصعبة.

واستمرت عمليات البحث والإنقاذ لساعات طويلة دون جدوى مع صعوبة العثور على الطائرة بسبب الظروف الجوية الصعبة من الامطار والضباب قبل ان يحل الظلام.





المصدر: وكالات



