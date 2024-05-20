وزير الصحة: نعمل على تطوير المؤسسات الصحية وافتتاح مشاريع جديدة في البصرة

2024-05-20 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي،اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على تطوير المؤسسات الصحية وافتتاح مشاريع جديدة في البصرة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن"وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ،وصل اليوم الى محافظة البصرة برفقة وفد وزاري رفيع المستوى، حيث كان في استقباله النائب الإداري لمحافظ البصرة ماهر العامري ومدير عام صحة البصرة عباس خلف التميمي وعدد من المسؤولين في المحافظة".وأضاف ،أن" الزيارة تضمنت تفقد عدد من المؤسسات الصحية وافتتاح عدد من المشاريع الصحية ،واللقاء بالحكومة المحلية للوقوف على الواقع الصحي في المحافظة".وأكد الحسناوي أن" الوزارة وضمن البرنامج الحكومي تعمل على تطوير المؤسسات الصحية في البصرة وافتتاح مشاريع جديدة، تخدم المواطن فضلاً عن تأهيل وإعمار المستشفيات الموجودة".