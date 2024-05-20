بغداد تحقق بحريق أقدم أسواق كركوك: أصابع الاتهام تتجه لتنظيمات متطرفة

2024-05-20 10:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اكد النائب ارشد الصالحي، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، تشكيل لجنة تحقيق في حريق التهم اقدم أسواق محافظة كركوك.

وقال الصالحي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "تواصل هاتفيا مع وزير الداخلية في ساعة متأخرة من مساء يوم امس لبيان حيثيثات الحريق الكبير الذي التهم العشرات من المحال في سوق كركوك وتسبب بأضرار مادية كبيرة"، لافتا الى ان "الوزير اوعز بإرسال لجنة عليا للتحقيق".

وأضاف الصالحي، ان "الحريق وفق القراءات الأولية مفتعل وهناك تقارير تلقتها الأجهزة الامنية مؤخرا عن وجود نوايا لتنظيمات متطرفة في احراقه"، مؤكدا ان "التحقيقات مهمة من اجل بيان الحقائق امام الراي العام"، محذرا من "خطورة اهمال هذا الملف والسعي الى طمأنة الأهالي واسعافها بالتعويضات لان ما حدث هو عمل تخريبي".

وأشار الى ان "حريق كركوك يستدعي جهود استخبارية اكبر من اجل كشف من يحاول خلق الفوضى والاضرار بمصادر رزق الأهالي من خلال اعمال تخريبية تمس مصادر رزقهم"، مؤكدا ان "لجنة التحقيق لوزارة الداخلية ستكشف خفايا ما حصل في حريق السوق".

وكان حريق كبير التهم ، يوم امس الاحد، قرابة 150 محلا في سوق كركوك الكبير ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.



