المصرف العراقي للتجارة يعلن عن تسهيلات للقطاع الصحي بعمليات التحويل الخارجي

2024-05-20 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاثنين، عن تسهيلات للقطاع الصحي في عمليات التحويل الخارجي.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تقديم تسهيلات للقطاعين الصحي والدوائي من خلال تبسيط إجراءات عمليات التحويل الخارجي للمكاتب العلمية وإسناد عمليات استيراد الأدوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية التي تتم الاستفادة منها في المستشفيات والمرافق الصحية كافة".

وأضاف أن "ذلك جاء في خطوة تهدف إلى توفير كل ما يحتاجه المواطنون لتعزيز الصحة العامة، وبدعم من البنك المركزي العراقي وبالتنسيق والتعاون مع المصرف العراقي للتجارة".

وتابع أنه "بالإمكان زيارة مبنى الإدارة العامة في المصرف بمنطقة شارع الرشيد وسط بغداد، بدءاً من اليوم".