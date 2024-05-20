خام برنت يواصل مكاسبه عقب وفاة الرئيس الإيراني

2024-05-20 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

واصلت أسعار النفط، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، مكاسبها وسط حالة من الغموض السياسي في إيران بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم.

هذا وارتفع خام برنت عشرة سنتات بما يعادل 0.1% إلى 84.08 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو أيار. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 80.01 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ الأول من مايو أيار.

هذا وتنتهي العقود الآجلة تسليم يونيو حزيران غداً الثلاثاء وجرى تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز مرتفعة 12 سنتاً أي ما يعادل 0.1% عند 83.75 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها المنطقة، لم تتحرك أسعار النفط إلا بشكل طفيف.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في آي إن جي "لا تزال سوق النفط محصورة في نطاق محدود إلى حد كبير وبدون أي محفز جديد، سيتعين علينا الانتظار على الأرجح حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بسياسة إنتاج أوبك+ من أجل الخروج من هذا النطاق".

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو.

وقال باترسون "يبدو أن السوق أيضا غير مهتمة بشكل متزايد بالتطورات على الجبهة الجيوسياسية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الكمية الكبيرة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها أوبك".

واستغلت الحكومة الأمريكية الانخفاض الأخير في أسعار النفط، قائلة في أواخر الأسبوع الماضي إنها اشترت 3.3 مليون برميل من النفط بسعر 79.38 دولار للبرميل للمساعدة في إعادة ملء احتياطها النفطي الاستراتيجي بعد عملية بيع ضخمة من المخزون في عام 2022.

وفي دعم للسوق الأسبوع الماضي، عززت دلالات على تخفيف حدة التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة وهو ما قد يقلل من قيمة الدولار ويقلص سعر النفط بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.



