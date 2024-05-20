طفل يقتل "ابنة عمه" ويصيب شقيقها بسلاح ناري في بغداد

2024-05-20 10:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، بإقدام طفل تولد 2013 على قتل "أبنة عمه" وإصابة شقيقها باطلاق ناري في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "طفلة (ي. هـ) تولد 2012 فقدت حياتها على يد ابن عمها (ي، م)، تولد 2013 باطلاق ناري، فيما اصيب شقيقها (ع.هـ) تولد 1993 باطلاق ناري بمنطقة الكتف في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

واضاف، أنه "تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

واشار الى أنه "تم إلقاء القبض على الطفل واتخذت الاجراءات القانونية بحقه".











