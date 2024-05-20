خطوة غير مسبوقة.. كردستان تتخذ اجراء جديدا بشأن ايراداته غير النفطية

2024-05-20 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قرر مجلس وزراء إقليم كردستان، تسليم الإيرادات غير النفطية المتحققة فيه إلى الحكومة الاتحادية. وقال ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز، إن مجلس وزراء الإقليم قرر في جلسته رقم 250 تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الخطوة هي الأولى على طريق حل المشكلة المالية بين الطرفين. وأضاف أن حكومة الإقليم قدمت جميع البيانات والقوائم إلى الوزارات الاتحادية المعنية، منوها بتوجيه كتاب إلى وزارة المالية لتمويل رواتب إقليم كردستان لشهر نيسان الماضي. وأوضح عيسى أن فريق المصرف العراقي للتجارة موجود في الإقليم للتنسيق والشروع بمسألة توطين الرواتب التي عكف عليها الإقليم بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي قبل إصدار قرار المحكمة الاتحادية.