2024-05-20 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وسائل اعلام إيرانية، عن نوع الطائرة التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ورفاقهما، والتي سقطت في غابة جبلية شمال غرب ايران واودت بحياة جميع ركابها. وبحسب وسائل الاعلام الإيرانية، فأن الطائرة المروحية هي أمريكية الصنع ومن نوع بيل 412، وتعود صناعتها الى أربعين عاما، حيث كانت مملوكة لشركة النفط في السبعينيات، بعد إجراء صيانة وتركيب معدات خاصة مثل أجهزة الرؤية الليلية، تمت إضافتها إلى حظيرة طائرات الهليكوبتر الرئاسية، وهذا يعني أن عمر مروحية حادثة أذربيجان الشرقية يبلغ 40 عامًا تقريبًا. وهذا الصنف من الطائرات، هو ذات الصنف الذي تعاقد العراق على شرائها من أمريكا خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن قبل أسابيع، حيث تعاقد العراق على شراء 12 طائرة من هذا النوع بيل 412 متعددة الأغراض، فيما تعاقد على 9 طائرات من نوع بيل 407.