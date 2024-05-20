هبوط "مفاجئ" بأسعار لحم الدجاج في السليمانية

2024-05-20 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار لحوم الدجاج في اسواق السليمانية لأسباب تجدها جمعية مربي الدواجن بالمحافظة متعلقة بالعرض والطلب.

وقال مروان حسين، وهو صاحب محل لبيع الدجاج، لوكالة شفق نيوز، إن أسعار الدجاج انخفضت بشكل كبير، مبينا أن سعر كيلو الدجاج الحي سجل حاليا 2250 دينارا لمن يزيد وزنه عن ثلاثة كيلوغرامات، أما من يقل وزنه عن ذلك فيبلغ 1900 دينار.

وأضاف، أن الناس الآن يرغبون بالدجاج الأحمر، موضحا أن سعر الدجاجة مع التنظيف يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف دينار.

بدوره بين ناظم عبد الله، رئيس جمعية دواجن السليمانية وكرميان، لوكالة شفق نيوز إن تكلفة كيلوغرام الدجاج في حقول الدواجن تبلغ 2600 دينار، إلا أنهم يبيعون الكيلوغرام بـ 1900 دينار.

وأشار عبدالله إلى أن انخفاض أسعار الدجاج يعود إلى وفرة الدجاج وقلة الطلب.

وفي شهري شباط ونيسان من العام الجاري، وقبل شهر رمضان، وصل سعر كيلو الدجاج الحي إلى 4000 دينار.