ديالى تنجز الربط الكهربائي مع إقليم كوردستان لتعزيز استقرار الطاقة

2024-05-20 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في ديالى، يوم الاثنين، بإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إقليم كوردستان، في خطوة تهدف إلى تحسين استقرار التيار في مناطق شمال شرقي المحافظة.

وأوضح مسؤول في قطاع الكهرباء بالمحافظة، لوكالة شفق نيوز، أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تقليل انقطاع التيار الكهربائي، ويعزز من قدرة الشبكة على تلبية احتياجات السكان المحليين، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي مع إقليم كوردستان سيوفر دعماً إضافياً للشبكة الكهربائية في ديالى.

وبين المصدر، أن العمل أنجز بمرحلة أولى من خلال ربط الخطوط بين محطات كهربائية في كلار والاخرى في جلولاء، موضحا أن المشروع أنجز كمرحلة أولى للربط وسيسهم بالحد من الأحمال واستقرار التيار الكهربائي في مناطق شمال وشمال شرقي ديالى.

ولفت إلى أن هذا الانجاز يأتي بعد جهود مكثفة ومشتركة بين الجانبين لضمان توفير إمدادات كهربائية مستقرة للمناطق التي تعاني من نقص حاد في الطاقة.