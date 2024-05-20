2024-05-20 10:42:07 - المصدر: منصة إيشان

بحسب الدستور الإيراني، سوف يتولى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني مهام الرئيس بالإنابة، حتى يتم انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يوما. وتنص المادة (131) من الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة أو غياب رئيس الجمهورية لأكثر من شهرين “يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة (المرشد الأعلى)”. […]

ظهرت المقالة مدرج على قائمة العقوبات.. تعرف إلى المرشح لرئاسة إيران بعد رئيسي أولاً على ايشان.