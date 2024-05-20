مقتل "علي طاوة" وفتاة بحادثي اطلاق نار في بغداد

2024-05-20 10:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل شاب وفتاة بإطلاق نار في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وأخبر مصدر، أمني وكالة شفق نيوز، إن شاباً يلقب بـ (علي طاوة) فقد حياته في ساعة متقدمة من ليل أمس، نتيجة تعرضه لإطلاق نار ضمن شارع 20 في منطقة الاعظمية، مبينا أن رصاصة استقرت في رأس الشاب.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، الذي لم تعرف اسبابه بعد إن كانت مشاجرة أم هجوم مسلح.

وفي منطقة الدورة، جنوبي بغداد، اخبر المصدر، بمقتل فتاة تولد 2012 واصابة شقيقها نتيجة تعرضهم لإطلاق نار من قبل ابن عمهما مستخدما سلاح نوع مسدس.

وأوضح المصدر، أنه بحسب المعلومات الأولية الواردة فأن الحادث نتيجة عبثه بالسلاح.