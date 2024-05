2024-05-20 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وجه رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، اليوم الاثنين، بإعفاء مدير القسم البلدي بمنطقة الصالحية في الناصرية وتعيين بديلا عنه بعد الشكاوى المقدمة من قبل مواطني المنطقة. وقال العمري في بيان له تلقت شبكة أخبار الناصرية نسخة منه إنه “خلال جولة تفقدية لمنطقة الصالحية في...

The post بعد شكاوى عدة.. رئيس مجلس ذي قار يوجه بإعفاء مدير القسم البلدي في الصالحية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.