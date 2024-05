ذي قار: القبض على أربعة متهمين بالسرقة في مناطق متفرقة

2024-05-20 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أربعة متهمين بجرائم السرقة في قضاء سوق الشيوخ ومركز مدينة الناصرية. وذكرت القيادة في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “مكافحة إجرام ذي قار بالتعاون مع شعبة اجرام سوق الشيوخ واجرام قضاء الناصرية من القاء القبض على أربعة...

