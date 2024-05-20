2024-05-20 10:48:03 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاويأعلنت ممثلة اللجنة الأولمبية في كركوك، عن إقامة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الاثنين، في ملعب نادي نفط الشمال الرياضي، وهذا المهرجان يعد الأول من نوعه في المحافظة.وقال رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في كركوك حربي خالد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " محافظة كركوك تشهد اليوم إقامة أول مهرجان رياضي يخص رياضة الفروسية بمشاركة 55 فارساً يمثلون محافظات أربيل والسليمانية وديالى إضافة إلى كركوك"، مبيناً أن "المهرجان يتضمن استعراض الخيول العربية الأصيلة إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية الأخرى التي تخص الفروسية".وأضاف خالد أن" كركوك تتمتع بالمناطق الريفية وهنالك إقبال كبير على ممارسة رياضة الفروسية في جميع مناطقها ونحن نعمل على دعم تلك الهوايات المهمة من خلال تنظيم وإقامة هذا المهرجان ليكون حافزاً لمن يرغب في ممارسة هذه الرياضة".