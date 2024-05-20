هالاند: أحب جوارديولا.. والعمل معه مرهق

2024-05-20 10:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، أنه لم تكن لديه أي شكوك حول قدرة فريقه على إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الجولة الأخيرة.وفاز مانشستر سيتي باللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعدما تغلب على ضيفه وست هام يونايتد 3-1، لينهي المسابقة متصدرا بفارق نقطتين أمام آرسنال، الذي فاز بدوره على ضيفه إيفرتون 2-1.وسئل هالاند في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، حول ما إذا كانت هناك أي شكوك حول ضمان اللقب، فأجاب: "بعد فوزنا على توتنهام، كنا نعلم أننا سنفعل ذلك، كنت واثقًا".وعن فوزه بجائزة هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي، قال هالاند: "الأمر ليس سيئًا. ليس هناك الكثير لقوله، دع الآخرين يتحدثون وهذا أفضل".وتحدث هالاند عن اللعب تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا بقوله: "الأمر مرهق بعض الشيء في بعض الأحيان، إنه أمر صعب، لكن انظر إلى ما فعله، إنه يطلب الكثير منا كل يوم، إذا لم ترق إلى مستوى ما، فستواجه مشكلة كبيرة، رجل لطيف وأنا أحبه كثيرا".