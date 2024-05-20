خاما البصرة يسجلان ارتفاعا ملحوظا

2024-05-20 10:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار خامي نفط البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الاثنين، مع ارتفاع اسعار النفط العالمي. وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 16 سنتا ليصل الى 81.87 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 16سنتا ليصل الى 84.37 دولارا. وارتفعت أسعار النفط العالمي اليوم، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الدول المنتجة الرئيسية بعد أنباء وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وإلغاء ولي العهد السعودي رحلة إلى اليابان بسبب مشاكل صحية.