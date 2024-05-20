2024-05-20 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، (20 أيار 2024)، عن القاء القبض على 33 متهما بقضايا مختلفة واغلاق مقهى تمارس فيه لعبة القمار.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعاتها الأمنية نفذت خلال 24 ساعة الماضية وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية عدد من العمليات الأمنية للبحث والتفتيش، لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية".

وأضافت انه "تم القاء القبض على (33) متهما ومطلوبا للقضاء العراقي، بينهم عددا من المخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وآخرين متهمين بـ(الجرائم المنظمة والجنائية، والنزاعات العشائرية وحيازة الاسلحة غير المرخصة)"، مبينة انه "تم اغلاق مقهى تمارس فيه لعبة القمار المحضورة واعتقال من فيها".

وبينت انه "تم ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة ومواد أخرى ممنوعة في جانبي الكرخ والرصافة"، مؤكدة انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص للإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".