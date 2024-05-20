الحدود والنفط بمواجهة نوروز والقاسم في افتتاح الجولة الـ 30 من دوري النجوم

2024-05-20 11:48:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

يحتضن ملعبا الشعب والساحر أحمد راضي مساء اليوم الاثنين، مباراتين في افتتاح الجولة الـ 30 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين.

ففي اللقاء الأول يأمل الحدود استعادة ثقة الفوز بعد 4 مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار عندما يلاقي متحديه فريق نوروز، سعياً لتكرار نتيجة المرحلة الأولى التي انتهت بفوز فرسان الحدود بثلاثة أهداف لاثنين، بغية الحفاظ على موقعه بين كبار الأندية، لا سيما أنه يتواجد بالمركز الثامن ، بدوره يطمح نوروز للعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تحفزه لمواصلة المنافسة نحو بلوغ المربع الذهبي.

وفي المباراة الثانية يتطلع النفط لتصحيح المسار أمام فريق القاسم، عقب سلسلة من النتائج المتواضعة آخرها التعادل السلبي بمواجهة الكرخ. وعلى الجانب الآخر يرنو ممثل محافظة بابل إلى تأكيد صحوته بعد تغلبه في الجولة السابقة على الكهرباء بثنائية مقابل هدف واحد، وهو يعول على استفاقته الأخيرة من أجل تحقيق فوزه الثاني توالياً وتمني الجماهير البابلية النفس بأن يظهر فريقها بأداء جيد يسهم بحصد 3 نقاط جديدة تؤهله لترك منطقة القاع.