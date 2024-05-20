اندلاع حريق في مبنى تجاري على طريق مطار اربيل

2024-05-20 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اندلعت النيران، صباح اليوم الإثنين، في مبنى تجاري ضمن شارع 100 قرب مطار اربيل الدولي وسط المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حريقاً اندلع عن الساعة التاسعة والنصف صباحا، في إحدى البنايات التجارية في شارع 100 بقرب مطار اربيل الدولي، مبينا أن هذا المبنى يحمل اسم ديلوكس مخصص للاكسسوارات والثريات .

وبين، أن التحقيقات الأولية تظهر أن سبب الحريق هو انفجار خزان للوقود فوق المبنى والخاص بمولد الكهرباء، مشيرا إلى حضور الدفاع المدني لتطويق النيران.