اليوم.. مباراتان في انطلاق الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم

2024-05-20 11:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام مباراتان كرويتان في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، بانطلاق منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويحتضن ملعب الساحر أحمد راضي المباراة الأولى عند الساعة الرابعة عصراً بين فريقي نادي الحدود صاحب المركز الثامن برصيد 39 نقطة، وضيفه فريق نوروز صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة.

بينما تقام الثانية على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السادسة و15 دقيقة مساء بين فريقي نادي النفط صاحب المركز التاسع برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن الحدود، وضيفه نادي القاسم صاحب المركز 18 برصيد 22 نقطة.

‎وكان فريق الشرطة قد استعاد صدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد انتهاء الجولة 29 برصيد 64 نقطة بعد تحقيقه الفوز على كربلاء 2-1، وتعثر منافسه القوة الجوية الذي تراجع للوصافة برصيد 63 نقطة بعد تعادله أمام الميناء من دون أهداف.

‎وحافظ الزوراء على مركزه الثالث برصيد 56 نقطة رغم تعادله أمام زاخو رابع الترتيب برصيد 49 نقطة.