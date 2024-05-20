آخر رحلة لرئيسي.. افتتاح سد ينتهي بتحطم مروحية الرئاسة الإيرانية

2024-05-20 11:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكدت وسائل اعلام ايرانية مصرع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد اخر من المسؤولين البارزين، بعد تحطم مروحيتهم اثناء عودتهم من الحدود الايرانية الاذربيجانية. ذهبوا الى تدشين سد على حدود بلادهم ولم يعودوا... وسائل إعلام إيرانية نعت رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، بعيد إعلان السلطات العثور على المروحيّة التي كانت تقلّهم غداة تعرّضها لحادث في منطقة جبليّة وعرة بشمال غرب البلاد وعدم رصد أيّ علامة حياة في الحطام، وذلك بعد تدشينهم سدا على الحدود الايرانية الاذربيجانية. مروحيّة رئيسي كانت ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقلّه برفقة مسؤولين آخرين أبرزهم وزير