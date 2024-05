2024-05-20 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن نائب رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة ذي قار، أحمد ناظم الرميض، اليوم الاثنين، تسويق أكثر من 145 الف طن من محصول الحنطة منذ بداية موسم التسويق لغاية الآن. وقال الرميض في بيان ورد إلى “شبكة أخبار الناصرية”، إن “خلال زيارته إلى سايلو الناصرية ومتابعته لعملية...

The post مجلس ذي قار يعلن تسويق أكثر من 145 الف طن من الحنطة لسايلوات المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.