2024-05-20 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية :كشفت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في مجلس محافظة ذي قار رواسي كريم الجابري، اليوم الاثنين، عن معرقلات المشاريع الاستثمارية والمجمعات السكنية في المحافظة.وقالت الجابري في بيان، تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “غياب السلطة التشريعية في المحافظة والمتمثلة بمجلس المحافظة لسنوات ساهم بوجود مشاكل وخلل في أداء...

