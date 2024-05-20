2024-05-20 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت قيادة شرطة محافظة السليمانية، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، مقتل فتاة عشرينية على يد والدها طعنا بالسكين، في قضاء بينجوين جنوبي المحافظة، فيما بينت ان وقوع الجريمة بسبب خلافات عائلية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "قوات الشرطة فتحت تحقيقا بعد ورود بلاغ بمقتل فتاة على يد أبيها”، مبينة أن "التحقيقات تشير إلى تعرض الفتاة لطعن بالسكين من قبل أبيها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بجروحها البليغة".

وأضافت أن "قواتنا تمكنت بعد استصدار الموافقات القضائية وعمليات البحث عن المتهم الهارب، من إيجاده والقبض عليه بمساعدة جهاز الأمن (آسايش)"، مشيرة إلى أن "المتهم ويدعى (ع، ع، م تولد 1971) موقوف استنادا إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في القضية".

واشارت القيادة بحسب البيان الى أن "نتائج التحقيقات الأولية أظهرت وقوع الجريمة على خلفية مشاكل اجتماعية".