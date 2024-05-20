"رقم قياسي".. السعودية تعلن استقبال 111 مليون مسافر خلال 2023

2024-05-20 12:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر اليوم الاثنين، أن المملكة حققت رقما قياسيا باستقبال 111 مليون مسافر لعام 2023. وقال الجاسر في مؤتمر مستقبل الطيران 2024 بالرياض إن المملكة أطلقت المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان لاستضافة 100 مليون مسافر في 2030. وأضاف أنه تم افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي وتوسيع المطارات في المملكة، كما تم افتتاح المنطقة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، وفق وكالة أنباء العالم العربي. وتستضيف الرياض النسخة الثالثة من المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة أكثر من 30 وزيراً للنقل وأكثر من 70 رئيساً لهيئة الطيران المدني بالإضافة إلى قادة الطيران العالميين من أكثر من 100 دولة بهدف مناقشة قضايا قطاع الطيران العالمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في السعودية.