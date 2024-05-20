2024-05-20 12:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أحصت أمانة بغداد حاجة العاصمة إلى 720 مرأبا للسيارات، مبينة أنها تحتاج إلى خمس سنوات لحل مشكلة قلة عددها. وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي، في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “ايشان” إن “الشوارع التجارية في العاصمة تبلغ 72 شارعاً”، مشيراً إلى أن “كل شارع تجاري بحاجة إلى 10 مرائب لاستيعاب عدد السيارات الموجودة حالياً، […]

ظهرت المقالة أمانة بغداد: كل شارع تجاري في العاصمة يحتاج إلى 10 مرائب أولاً على ايشان.