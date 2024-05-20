القبض على إرهابي واثنين من تجار المخدرات في بغداد

2024-05-20 12:48:06 - المصدر: الفرات نيوز

وذكر بيان للمديرية تلقته { الفرات نيوز} "بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عنصر إرهابي هارب من محافظة ديالى ويستخدم اسما وهميا لتضليل القوات الأمنية وعل الفور شرعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع بمقاطعة المعلومات وبكمين محكم تمكنت من إلقاء القبض عليه في إحدى مناطق العاصمة، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب، حيث تم تسليمه إلى جهة الطلب أصوليا".

ومن جهة أخرى، ألقت مفارز المديرية، وفقا للبيان، القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة شرقي العاصمة، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (28 مخدر) ضبط بحوزتهما مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاط تمت مصادرتها وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".