الخارجية معزية بوفاة رئيسي وعبد اللهيان ومرافقيهما: نقف لجانب إيران بهذا الوقت العصيب

2024-05-20 12:48:06 - المصدر: واع

بغداد - واع

قدمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، التعازي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما، فيما أكدت الوقوف لجانب إيران بهذا الوقت العصيب.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تعرب عن صادق التعازي وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة المؤسف شمال إيران ".

وأضاف أن "الوزارة تعرب عن تعاطف حكومة وشعب العراق مع الجمهورية الإسلامية في هذه الفاجعة المؤلمة"، مؤكدة أن "العراق يقف إلى جانب إيران في هذا الوقت العصيب والمصاب الجلل بفقدان قادتها".