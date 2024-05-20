2024-05-20 12:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأثنين، بأن رجلاً أقدم على طعن ابنته حتى الموت بسكين في قضاء بينجوين.

وذكرت المديرية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه بعد تلقي قوات الشرطة بلاغا بحادث قتل فتاة على يد والدها، شرعت على الفور بفتح تحقيق، وتبين أن الأب هاجم ابنته بسكين وأصابها بجروح خطيرة وتوفيت في المستشفى متأثرة بجروحها.

ووفقا للبيان، فإنه وبعد استحصال قرار من القاضي والبحث عن المتهم الهارب، تمكنت مفارز مركز شرطة "بينجوين"، و بأقل من ساعتين من إلقاء القبض عليه بمساعدة قوات الأمن (الآسايش).

وتابع البيان، أن المتهم المدعو (ع، م، م مواليد العام 1971) موقوف حاليا بموجب قرار القاضي، وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى أن التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم قتل ابنته بسبب مشاكل اجتماعية.