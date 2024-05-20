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رئيس المجلس الأعلى يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

رئيس المجلس الأعلى يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته
رئيس المجلس الأعلى يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته
2024-05-20 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واع 

قدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، اليوم الاثنين، التعازي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته.

وقال رئيس المجلس الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تلقينا ببالغ الحزن، النبأ المفجع باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم طائرتهم ليلة أمس الأحد".

وأضاف :"نتقدم بجليل المواساة، الى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي والشعب الإيراني العزيز".



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