2024-05-20 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، الحداد العام ليوم واحد برحيل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ورفاقه.

وقال العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وقوفاً مع الشعب الإيراني وقيادته، في هذه الأوقات العصيبة، وتضامناً مع مشاعر الحزن والألم، برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، في الحادث الأليم، أعلنت الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق، ليوم واحد، غداً الثلاثاء".



واضاف: "نسأل الله جلّ وعلا أن يُلهم ذوي الضحايا وعموم الشعب الإيراني وقيادته جميل الصبر والسلوان".

وصباح اليوم الاثنين، أكدت الحكومة ومصادر وسائل إعلام إيرانية، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد، مساء أمس الأحد.