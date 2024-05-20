المرجع السيستاني يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

2024-05-20 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عزى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وقال السيستاني في برقية تعزية، تلقتها "بغداد اليوم"، "تلقينا بحزن وأسف خبر رحيل جناب حجة الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفقائه إثر حادثة سقوط مروحيتهم".

واضاف المرجع الاعلى إننا "إذ نقدم عزاءنا بهذه الفاجعة الأليمة للأمة الشريفة الإيرانية وحكومتها وبالخصوص عوائلهم المفجوعة بحرارة، نسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين برحمته ورضوانه وأن يمن على ذويهم بالصبر الجميل والأجر الجزيل".

وكانت الحكومة ومصادر وسائل إعلام إيرانية أكدت، صباح اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد، مساء أمس الأحد.