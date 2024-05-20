المرجع السيستاني يقدم تعازيه لإيران في رحيل رئيسي ورفاقه

2024-05-20 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم المرجع الديني الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني، يوم الإثنين، تعازيه الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما بحادثة تحطم الطائرة الرئاسية يوم أمس الأحد.

وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني، "تلقينا بحزن وأسف خبر رحيل جناب حجة الإسلام والمسلمين السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفقائه إثر حادثة سقوط مروحيتهم".

واضاف، "إننا إذ نقدم عزاءنا بهذه الفاجعة الأليمة للأمة الشريفة الإيرانية وحكومتها وبالخصوص عوائلهم المفجوعة بحرارة، نسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين برحمته ورضوانه وأن يمن على ذويهم بالصبر الجميل والأجر الجزيل".

وتحطمت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدداً من المسؤولين، في منطقة جلفا الجبلية الوعرة شمالي البلاد وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، الحداد في إيران لمدة خمسة أيام بعد مصرع الرئيس والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

وأعلنت الحكومة الايرانية، اليوم الإثنين، تشكيل 6 لجان لإدارة شؤون البلاد، بعد حادثة تحطم طائرة الرئيس ابراهيم رئيسي ووفاته مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.