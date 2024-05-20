الخارجية العراقية تعزي إيران وشعبها بحادثة الطائرة الرئاسية: نقف معكم بهذا الوقت العصيب

2024-05-20 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن تعازيها بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بحادثة تحطم الطائرة الرئاسية يوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تعرب وزارة الخارجية عن صادق التعازي وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة المؤسف شمال إيران".

وأضافت "كما تعرب الوزارة تعاطف حكومة وشعب العراق مع الجمهورية الإسلامية في هذه الفاجعة المؤلمة".

وأكدت "يقف العراق إلى جانب إيران في هذا الوقت العصيب والمصاب الجلل بفقدان قادتها".

وتحطمت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدداً من المسؤولين، في منطقة جلفا الجبلية الوعرة شمالي البلاد وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، الحداد في إيران لمدة خمسة أيام بعد مصرع الرئيس والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

وأعلنت الحكومة الايرانية، اليوم الإثنين، تشكيل 6 لجان لإدارة شؤون البلاد، بعد حادثة تحطم طائرة الرئيس ابراهيم رئيسي ووفاته مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.