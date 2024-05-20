العراقيون يقدمون العزاء الى ايران حكومة وشعبا ويعربون عن تضامنهم معهم

2024-05-20 13:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، عن خالص تعازيه للحكومة الإيرانية وشعبها بوفاة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث مأساوي. وقال رئيس الوزراء في بيان "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد الإلهيين، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران". وأضاف، "إننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومة وشعبا، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة". وقدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التعازي