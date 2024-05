للنهوض بواقع المحافظة.. محافظ ذي قار يجري عدة تغييرات إدارية في بلدية الناصرية 

2024-05-20 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أصدر محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الاثنين، تغييرات ادارية في بلدية الناصرية طالت معاوني المدير. وبحسب وثيقة صادرة من الابراهيمي، حصلت عليها “شبكة اخبار الناصرية”، فإن “هذه التغييرات تأتي كمرحلة ثانية لتحسين الواقع الخدمي فيها”. وأشارت الوثيقة إلى، أن “التغييرات شملت معاون مدير البلدية محمد دخيل...

