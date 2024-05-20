الميرنغي يخسر نجمه في نهائي الأبطال

2024-05-20 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

خسر فريق ريال مدريد الاسباني، جهود أحد لاعبيه البارزين في مواجهة بوروسيا دورتموند الالماني، بنهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر اقامتها في الاول من يونيو/حزيران المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، إن أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، لن يتعافى من الإصابة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنَّ تشواميني حاول بكل الطرق تسريع موعد التعافي، لكن تأكد الآن غيابه عن المواجهة المرتقبة.

كان تشواميني أصيب بكسر في مشط القدم خلال مواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن مشاركة تشواميني في اليورو أيضًا لن تكون سهلة، لكن ديديه ديشامب، مدرب فرنسا، من سيتخذ القرار النهائي بشأن ذلك.

وكشفت الصحيفة، أن تشواميني حصل على آراء طبية مختلفة من أجل العثور على حل يقلل وقت التعافي، حيث سافر إلى الولايات المتحدة لسماع استشارة من إخصائي أمريكي، لكنه أكد نفس المواعيد اللازمة قبل عودته للملعب.

وذكرت "ماركا" أن الإصابات الخاصة بكسور العظام تتطلب التزام اللاعبين بالمواعيد المحددة، حتى يعود اللاعب بأمان إلى المباريات.

المصدر: وكالات



