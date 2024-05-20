رئيس المحكمة الاتحادية يعزي بوفاة رئيسي وعبد اللهيان ومرافقيهما

2024-05-20 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعرب رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي بوفاة رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وقال عبود، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تلقينا ببالغ الحزنِ نبأ وفاة رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما جراء سقوط طائرتهم شمال إيران".

وأضاف، "نتقدم بأحَر التعازي وأصدق المواساة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة ً وشعباً، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة".

وأعرب، عن "تضامنه المطلق مع الحكومة والشعب الإيراني الصديق في هذه المحنة".